Droga e cellulari per i detenuti nel carcere di Augusta, blitz degli agenti di polizia penitenziaria

Droga e telefoni ben nascosti, che avrebbero in qualche modo eluso i normali controlli, sono stati ritrovati ieri mattina alla casa di reclusione di Augusta durante un blitz degli agenti e un’operazione di Polizia penitenziaria condotta dai dirigenti aggiunti Dario Maugeri e Guido Maiorana, rispettivamente comandante e vice dell’istituto di pena. Lo rende noto il vice segretario provinciale del Sappe, Salvatore Gagliani che esprime apprezzamento per la professionalità dei due dirigenti e degli uomini e delle donne al loro comando, che hanno saputo rinvenire cellulari e stupefacenti celati molto bene, nei posti più impensabili.

Tutto il materiale è stato sequestrato e sarebbe stato nella disponibilità dei detenuti che per questo rischiano l’incriminazione per detenzione di stupefacenti e di cellulari in carcere, “punito dalla legge con 1 o 4 anni di reclusione – aggiunge Gagliani- la grave carenza organica del penitenziario megarese viene colmata dalla grande professionalità degli uomini e delle donne della Polizia penitenziaria agli ordini dei due dirigenti di polizia penitenziaria che hanno coordinato brillantemente questa operazione di polizia che ha portato frutti, assicurando alla legge la punibilità dei reclusi che continuano a commettere reati anche nelle condizioni di detenzione”.

Non è la prima volta che vengono rinvenuti smartphone di piccole dimensioni dentro l’istituto di pena di contrada Piano Ippolito.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per svelare in che modo la droga ed i cellulari sono entrati, e per questo motivo saranno osservati i filmati delle telecamere di sicurezza del penitenziario, ma sono stati già avviati i controlli sui telefonini per verificare il traffico telefonico ed i messaggi nella chat.