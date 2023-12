Dramma ad Augusta: muore bimbo di 4 anni. Annullati gli eventi di Natale di oggi e lutto cittadino

È una comunità profondamente scossa quella di Augusta dopo la notizia della morte di un bimbo di soli quattro anni, Gabriele. Il piccolo è deceduto ieri per un cancro al cervello, scoperto solo qualche mese fa, che non gli ha dato scampo, lasciando nella disperazione i giovani genitori, il fratellino e tutti i parenti.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle 15,30, nella chiesa di san Giuseppe Innografo, a Monte Tauro.

In segno di lutto il sindaco ha annullato tutti gli eventi del Natale augustano previsti per oggi, venerdì 22 dicembre e ha indetto il lutto cittadino in concomitanza con i funerali.