Dopo le morti ad Augusta e Catania in 7mila hanno annullato la prenotazione

Dopo le morti dei due appartenenti alle forze dell’ordine a cui era stata somministrata la dose del vaccino Astrazeneca “si sono registrate 7mila cancellazioni, un dato non previsto”. Lo ha detto l’assessore regionale siciliano alla Salute, Ruggero Razza, a Caltanissetta, dove si è recato per l’inaugurazione dell’hub per la vaccinazione. Sono state 117mila, invece, le conferme. “I cittadini – ha aggiunto – credono nella campagna di vaccinazione. Ho sentito il ministro Speranza, c’è bisogno di un chiaro messaggio alla popolazione. Mi sento di potere dire che la campagna di vaccinazione deve essere innanzitutto letta come campagna sicura. Non c’è alcuna evidenza scientifica che dica il contrario. C’è un assoluto bisogno di proseguire in maniera rapida perché grazie alla vaccinazione si può tornare alla normalità”.