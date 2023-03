Don Paolo Liggeri, sacerdote di Augusta, è un “giusto tra le nazioni”

Per la sua opera meritoria di accoglienza di ebrei e perseguitati fu arrestato, rinchiuso a San Vittorio e poi deportato da Fossoli a Dachau. Ora è un “giusto tra le nazioni” don Paolo Liggeri, sacerdote della Compagnia di San Paolo, nato ad Augusta nel 1911, che a Milano fondò “La casa”, centro di assistenza e primo consultorio in Italia. Il riconoscimento è avvenuto durante la cerimonia di venerdì scorso si è che svolta nel “Giardino dei giusti” a Milano durante l’annuale “Giornata dei giusti per l’ umanità”, promossa dalla “Fondazione Gariwo”, presieduta da Gabriele Nissim.

Don Liggeri, a cui ad Augusta è intitolato l’auditorium di palazzo San Biagio e prossimamente anche il plesso “Monte 1” del secondo istituto Orso Mario Corbino – faceva parte dei “giusti” proposti dalla società civile, su iniziativa del secondo istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” sostenuta dall’amministrazione comunale, entrambi presenti con l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino e le due docenti Rosanna Bellistrì e Anna Borgese che hanno ritirato la pergamena.

La cerimonia si è aperta con il saluto di Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano ed è proseguita a Palazzo Marino, sede del Comune, alla presenza dei vari rappresentanti istituzionali delle città italiane ed europee che hanno dato i natali agli altri quattro “giusti” onorati al giardino – Gareth Jones, Alfreda “Noncia” Markowska, sir Hersch Lauterpacht, Akram Aylisli-e agli otto proposti dalla società civile – oltre a don Liggeri anche don Girolamo Tagliaferro, Elvira ed Ernesto Cattaneo e madre superiora Suor Teresa, don Mussie Zerai, Lodovico Targetti, Luca Attanasio.

“Sono stati due giorni intensi vissuti emotivamente – ha dichiarato l’assessore Carrabino – che mi hanno permesso di incontrare nostri concittadini residenti a Milano: Francesco Marotta, figlio del sindaco del dopoguerra, il di lui cognato Licciardello, Carmelo Fazio, autore di numerosi racconti sulla nostra Augusta, Gaetano Gulino e consorte, Andrea Concato pronipote di Gaetano Arangio Ruiz”.

Particolarmente suggestiva la visita all’ istituto “La casa” che, a distanza di ottant’anni, continua la sua opera al servizio dei più deboli. “Accolti dal presidente Luigi Filippo Colombo e dall’equipe di esperti e professionisti che operano nell’istituto, abbiamo avuto modo di apprezzare che la memoria di don Paolo Liggeri è particolarmente viva e la sua opera continua grazie a donne e uomini che hanno raccolto il suo testimone”– ha concluso Carrabino che ha annunciato l’impegno dell’amministrazione a sostenere ogni iniziativa finalizzata a promuovere la memoria degli augustani che con la loro opera hanno contribuito alla promozione umana e sociale.