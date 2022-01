Domani riaprono le scuole siciliane, ad Augusta zona arancione le lezioni riprenderanno in Dad

Riapriranno domani le scuole in Sicilia. Lo ha deciso la task force regionale che si è riunita oggi alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, che ha fatto sapere che “non ci sono le condizioni giuridiche per sospendere ulteriormente le attività didattiche”. La sospensione delle lezioni in presenza è possibile solo in zona rossa, arancione e nei casi previsti dal decreto nazionale e sempre dopo la relazione dell’Asp sulla situazione sanitaria di ogni singolo comune.

Questo vuol dire che a ad Augusta, dichiarata zona arancione già dal 9 gennaio fino al 19, le lezioni riprenderanno domani ma in Dad, così come dispone l’ordinanza di sospensione delle attività in presenza firmata lo scorso 7 gennaio dal sindaco Giuseppe Di Mare. Ordinanza che, dunque, viene confermata e rimane valida fino a mercoledì 19 gennaio.