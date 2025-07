Domani ad Augusta un incontro sul Decreto Sicurezza

La sicurezza dei cittadini, la tutela delle forze dell’ordine e il contrasto all’immigrazione clandestina saranno al centro dell’importante appuntamento promosso dal Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega, che si terrà lunedì 7 luglio alle 19 ad Augusta, al Flamingo Soul Seal Restaurant (Via Sant’Elena 130 – Faro Santa Croce).

L’evento, dal titolo “Presentazione Contenuti DL Sicurezza”, sarà l’occasione per approfondire le misure del Decreto Sicurezza e le strategie per la promozione della legalità sul territorio. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. A coordinare i lavori sarà l’Onorevole Giovanni Cafeo, Coordinatore dei Dipartimenti della Lega in Sicilia.

Il parterre dei partecipanti vedrà la presenza di autorevoli esponenti del partito a livello regionale e nazionale. Interverranno il Senatore Nino Germanà, Commissario della Lega in Sicilia, l’Onorevole Anastasio Carrà, Deputato nazionale e Vice Commissario della Lega in Sicilia, e l’Onorevole Luca Sammartino, Deputato regionale.

Gli interventi tecnici saranno affidati a due relatori d’eccezione: l’Onorevole Gianni Tonelli, Responsabile del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega, e l’Onorevole Igor Iezzi, Capogruppo della Lega in Commissione Camera dei Deputati, che illustreranno nel dettaglio i contenuti e le finalità del decreto.