Docenti del Comprensivo Corbino di Augusta al corso di formazione “Adozione e scuola: alzare lo sguardo, attivare le risorse”

Il 19 e 20 Novembre i docenti dei tre ordini di scuola del 2° Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta, diretto dalla dott.ssa Gloriana Russitto, hanno partecipato al Corso di formazione “Adozione e scuola: alzare lo sguardo, attivare le risorse”.

A guidare i docenti, il prof. Vincenzo Bucello, Presidente Associazione AAFA (associazione famiglie adottive ed affidatarie), Vice Presidente del CARE (coordinamento associazioni in rete), Commissario CAI (Commissione Adozioni Internazionali). Presenti anche la Presidente della sezione AAFA di Augusta, sig. Valentina Di Grande e i rappresentanti della comunità OREB nelle persone di suor Ester e della dott.ssa Maria Grazia Morello.

Durante la prima delle due giornate, il prof. Bucello ha affrontato la parte normativa attraverso lo studio delle “Linee Guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine”, cui è seguito un sentito dibattito durante il quale gli insegnanti e gli operatori presenti hanno condiviso le loro esperienze sul campo. Il giorno successivo, il relatore ha fornito strumenti operativi e sollecitato riflessioni per agire consapevolmente: né sviando dal considerare la storia e il vissuto di tali alunni, né esaltandola o minimizzandola ma semplicemente essendo degli adulti “che tengono in mente” la specificità di ogni studente. Il Collegio Docenti ha nominato un referente per gli alunni adottati o a affidati nella figura della prof.ssa Valeria Paci , che sarà di supporto ai colleghi e alle famiglie di tali alunni. E’ l’inizio di un percorso, da parte dell’Istituto, che si pone come obiettivo quello di migliorare le prassi educative e favorire il superamento di ogni tipo gli stereotipo.