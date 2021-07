Diventa Reporter Augusta, mini discarica accanto al cassonetto per la raccolta degli indumenti

Alcune vecchie sedie, pezzi di legno di quello che sembrava essere un tavolo ma anche giocattoli per bambini oltre alle immancabili borse piene di vecchie vestiti. Questa la discarica a cielo aperto, segnalata da un nostro lettore, sorta da qualche giorno accanto al cassonetto per la raccolta degli indumenti in pieno centro urbano, dove incivili si sono sbarazzati di quello che non gli serviva più, compreso gli indumenti che vanno inseriti dentro il cassonetto e che sono, invece, rimasti abbandonati nella piazzola di sosta delle auto.

Non certo un “belvedere” a due passi dalla chiesa del Cristo re e dalla Cittadella degli studi dove si trovano i licei e il teatro comunale, nella zona “Paradiso”.