Diventa Reporter Augusta, discarica di spazzatura all’ex parcheggio di Villa salus

Sacchetti di spazzatura di ogni dimensione, ma anche una vecchia porta in legno e altri vecchi oggetti in plastica. È quanto si può scorgere nella discarica a cielo aperto dell’ex parcheggio dell’istituto ortopedico “Villa salus” lungo la provinciale 1 per Brucoli, sorta dove una volta c’erano i cassonetti per la spazzatura, “sostituiti” adesso dall’accumulo indiscriminato di rifiuti.

Lo segnala un nostro lettore con una foto inviataci in redazione.