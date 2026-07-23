Distretto SS 47. Guastelluccia: “Il Terzo Settore sia protagonista della programmazione”

Attualità · Politiche sociali

“Le politiche sociali rappresentano uno dei pilastri fondamentali per garantire dignità, inclusione e pari opportunità a tutti i cittadini. È nostro dovere contribuire affinché ogni scelta programmatoria si traduca in interventi concreti ed efficaci”. Con queste parole Alex Guastelluccia, Presidente Provinciale di Unicoop Siracusa, commenta la sua partecipazione alla riunione della Rete Territoriale per la Protezione e l’Inclusione Sociale del Distretto Socio Sanitario 47, svoltasi al Palazzo di Città di Augusta e dedicata alla programmazione del Piano di Zona 2025-2026 e del Fondo Povertà.

“Come rappresentante del mondo della cooperazione sociale e del Terzo Settore – afferma Guastelluccia – considero fondamentale essere presenti nei luoghi in cui vengono costruite le strategie che orienteranno le politiche sociali dei prossimi anni. Il confronto tra istituzioni, enti e realtà associative è indispensabile per dare risposte efficaci ai bisogni delle famiglie, dei giovani, degli anziani, delle persone con disabilità e di tutti coloro che vivono situazioni di vulnerabilità”.

Nel suo intervento, Guastelluccia ha ribadito l’importanza di una programmazione partecipata, capace di valorizzare il ruolo delle associazioni, delle cooperative e di tutte le realtà che operano quotidianamente sul territorio.

Il Presidente Provinciale di Unicoop Siracusa ha inoltre sottolineato come il Terzo Settore debba continuare a essere un interlocutore qualificato delle istituzioni, contribuendo con esperienza, competenze e conoscenza diretta delle esigenze delle comunità locali: “continuerò a rappresentare con determinazione il mondo della cooperazione e del sociale, promuovendo il dialogo con le istituzioni e sostenendo ogni percorso che possa migliorare la qualità della vita dei cittadini. Credo in una politica fatta di ascolto, presenza e responsabilità, capace di mettere sempre la persona al centro delle decisioni”.