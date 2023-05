Dissestato un tratto del marciapiede del ponte Federico II, Augusta protagonista sollecita interventi

Una potenziale situazione di pericolo sul marciapiede che si trova ai lati del ponte Federico II, che appare a tratti dissestato. A sollevare la questione è il direttivo del gruppo civico e politico “Augusta protagonista” che ieri ha inviato una nota al sindaco, all’assessore e al responsabile dei Lavori pubblici chiedendo che si provveda a risolvere il problema della sede stradale riservata al passaggio e transito dei pedoni.

“Si è preso atto che, neanche in costanza dei festeggiamenti solenni in onore del santo patrono Domenico di Guzmán, che hanno visto centinaia di pedoni transitare per il ponte, si è ritenuto di dover segnalare i tratti sconquassati con apposita cartellonistica. – scrivono il coordinamento composto da Samuele Roggio, Marco Baudo e Ramona Vicchitto- Orbene, si chiede che l’amministrazione provveda, nel più breve tempo possibile, alla sua manutenzione e/o messa in sicurezza, inibendone, laddove ritenuto opportuno, almeno temporaneamente, l’uso, così da limitare i rischi per l’utenza”.