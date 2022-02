Discariche e siti da bonificare ad Augusta e in provincia, comitati e associazioni sollecitino le amministrazione

Portare avanti con celerità le attività di messa in sicurezza e bonifica dei siti interessati dall’accordo di programma del 29/12/2020 tra il ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e la Regione Sicilia per un importo di oltre 24 milioni di euro. Lo chiedono alle amministrazioni interessate tra cui Augusta, i Comitati Stop veleni Augusta-Priolo-Melilli-Siracusa e Bagali-Sabbuci-Baratti, le associazioni Rinnova Augusta Aps e Rifiuti zero Sicilia, che in una nota congiunta, vogliono accendere i riflettori sull’attività di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sin di Priolo, sito d’interesse nazionale che comprende i comuni di Siracusa, Augusta, Priolo, Melilli, Floridia e Solarino.

Nello specifico si tratta dell’ ex discarica comunale di contrada Ogliastro ad Augusta, delle ex discariche Andolina, San Giuseppe, Dominici, Belluzza, Candiolo, Corvo di competenza del Comune di Melilli, dellel due ex discariche Arenaura e Cardona e del sito di Santa Panagia di competenza del comune di Siracusa e il campo sportivo ex Feudo e il sito di Thapsos di Priolo caratterizzati questi ultimi dalla presenza di cenere di pirite.

“In alcuni siti interessati dall’attività di tutela ambientale, come l’ex discarica Andolina di Melilli e la ex discarica di contrada Ogliastro nel territorio di Augusta, -proseguono- abbiamo constatato una situazione di profondo degrado: libero accesso al pascolo, sversamento di percolato nel terreno, tanto da mettere in pericolo le matrici ambientali di suolo, acque superficiali e sotterranee. Ricordiamo che il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti il 21 ottobre 2021 ha nominato il comune di Melilli come soggetto attuatore per gli interventi di progettazione e realizzazione della messa in sicurezza permanente con relative indagini preliminari per quanto riguarda la ex discarica Andolina, mentre il 28 luglio dello stesso anno il Comune di Augusta è stato nominato soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente dei bacini della discarica comunale in contrada Ogliastro. Chiediamo -concludono- alle amministrazioni interessate, tempi certi, cronoprogrammi e attività da realizzare condivise con tutta la popolazione”.