Discarica del Marcellino ad Augusta: lunedì conferenza di M5S e Avs

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Augusta e AVS Augusta, lunedì 13 luglio terranno una conferenza stampa congiunta in via principe Umberto 334.

L’incontro – fanno sapere i referenti Diego Alessandro Sinnonio e Giovanni Ranno – sarà dedicato al tema della discarica del Marcellino, con l’obiettivo di illustrare la posizione dei due gruppi, analizzare le principali criticità della vicenda e presentare le iniziative che verranno intraprese.