Di Mare è il nuovo sindaco di Augusta con il 54,51% dei voti: “la vittoria della squadra, parleremo con tutti”

“E’ la vittoria della squadra del fare le cose insieme, del merito. Sarà una amministrazione di tutta la città, parleremo con tutti. La campagna elettorale porta a fare ragionamenti a e dire delle cose a volte anche fuori da quello che si dovrebbe dire, ma da domani la palla è al centro e al centro ci sta Augusta. Io ho messo la faccia e l’impegno per cambiare la città e la nostra terra e insieme a tutte le persone per bene di questa città, ai moderati, a tutta la classe dirigente di questa città a prescindere dal colore politico sono sicuro che sarete tutti orgoglioso del vostro sindaco. Oggi sono io orgoglioso di voi perché avete fatto un miracolo. Eravamo spacciati, eravamo zoppi, questa vittoria ci fa capire che nella vita di ogni giorno, a prescindere dalla politica, se si mette la forza la volontà, la determinazione la progettualità sulle cose che si aspira a fare si possono realizzare. Godiamoci questa nottata e rispettiamo le norme anticovid”.

Queste le prime parole del breve comizio di ringraziamento del neo sindaco eletto Giuseppe Di Mare, 43 anni, consulente finanziario e consigliere comunale uscente, che cosi ha parlato dal palco di piazza Duomo oggi intorno alle sedici e trenta. Un discorso di apertura, anche perchè uno dei primi scogli da affrontare, una volta proclamato eletto insieme al nuovo consiglio comunale, sarà quello della maggioranza in consiglio comunale che non ha e a cui certo penserà domani, intanto oggi si è goduto la vittoria a lungo cercata e frutto anche di un lavoro in consiglio comunale in questi anni. E dopo aver stazionato nel suo comitato elettorale della Borgata già dalla chiusura dei seggi delle 14, quando già dalle prime sezioni scrutinate e dai risultati che, di minuto in minuto, arrivavano si era capito l’esito del ballottaggio e cioè la vittoria con un 54, 51 % di preferenze e 7.425 voti rispetto al 45, 49 % di Gulino e ai suoi 6195 voti, si è recato in centro storico. Ad applaudirlo c’erano tanti sostenitori, dal Comune è scesa anche il sindaco uscente Cettina Di Pietro, insieme all’assessore alla Cultura Giusy Sirena che si è congratulata con Di Mare che poi è salito su nella sua stanza e si è affacciato dal balcone per salutare i presenti.

Dal palco Di Mare ha mandato un abbraccio virtuale a Pippo Gulino, che sta meglio e proprio oggi è stato dimesso dal Covid center dell’Umberto I e che ha ricambiato via social gli auguri al neo eletto. Chissà se questo improvviso avvenimento, che nessuno poteva prevedere, ha influito sullo scarto di 1230 voti a favore di Di Mare, ribaltando di fatto il risultato del primo turno, quando il più votato era stato proprio Gulino

Tante le congratulazioni arrivate via social anche in maniera trasversale, ad augurare buon lavoro “nell’interesse di Augusta, dei sui cittadini e della sua economia, a nome della categoria degli imprenditori del porto di Augusta riuniti in Unioports” è stato il suo presidente Davide Fazio che gli ha ricordato il documento presentato in campagna elettorale “con le richieste della categoria per una maggiore attenzione del passato per il mondo dell’impresa portuale e per il settore economico più strategico della nostra città”. Fra questi Fazio ricorda la nomina di un assessore alla Portualità, per il quale è già stata designato proprio il segretario dell’associazione Tanai Patania e chiede fin da ora, “non appena sarà insediata la nuova amministrazione comunale, un incontro per affrontate le tematiche di settore e ipotizzare un percorso di collaborazione per la soluzione di problemi che da anni attendono di essere affrontati” .

Alta l’astensione ai seggi, al ballottaggio hanno votato 13496 augustani su 32451 aventi diritto, pari al 42, 98%, -18, 82% rispetto al primo turno