Di Mare e Giansiracusa: “Ad Augusta un confronto operativo per il futuro del territorio”

“Abbiamo tracciato un percorso chiaro di collaborazione affrontando temi concreti come la manutenzione delle strade, la tutela dell’ambiente e le criticità legate al decoro urbano. Con Michelangelo, che oltre a essere un collega è un amico, ci vedremo spesso per monitorare insieme lo stato di avanzamento degli interventi e per dare risposte concrete alla comunità”. Un incontro per fare il punto della situazione, quello di oggi ad Augusta tra il sindaco Giuseppe Di Mare e il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa. Tanti i temi che interessano la città e l’intero comprensorio provinciale.

Al centro del confronto una road map condivisa che abbraccia diversi ambiti: viabilità, tutela ambientale, decoro, edilizia scolastica e valorizzazione dei beni provinciali presenti nel territorio augustano. Di Mare si è trovato sulla stessa linea del presidente Giansiracusa: “Da Augusta parte un tour di ascolto e confronto con i Comuni del territorio. Con l’amico Giuseppe abbiamo individuato alcune priorità: la SS114, snodo cruciale per la viabilità, il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti lungo le strade provinciali e la definizione di un protocollo operativo tra i Comuni e l’ex Provincia per il miglioramento del decoro. Abbiamo inoltre discusso di edilizia scolastica e della valorizzazione dei beni provinciali che insistono sul territorio. Un lavoro di squadra che conferma lo spirito di piena collaborazione istituzionale”.