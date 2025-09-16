Ultime news

L'incontro a Palazzo di città

Di Mare e Giansiracusa: “Ad Augusta un confronto operativo per il futuro del territorio”

Al centro del confronto una road map condivisa che abbraccia diversi ambiti

“Abbiamo tracciato un percorso chiaro di collaborazione affrontando temi concreti come la manutenzione delle strade, la tutela dell’ambiente e le criticità legate al decoro urbano. Con Michelangelo, che oltre a essere un collega è un amico, ci vedremo spesso per monitorare insieme lo stato di avanzamento degli interventi e per dare risposte concrete alla comunità”. Un incontro per fare il punto della situazione, quello di oggi ad Augusta tra il sindaco Giuseppe Di Mare e il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa. Tanti i temi che interessano la città e l’intero comprensorio provinciale.

Al centro del confronto una road map condivisa che abbraccia diversi ambiti: viabilità, tutela ambientale, decoro, edilizia scolastica e valorizzazione dei beni provinciali presenti nel territorio augustano. Di Mare si è trovato sulla stessa linea del presidente Giansiracusa: “Da Augusta parte un tour di ascolto e confronto con i Comuni del territorio. Con l’amico Giuseppe abbiamo individuato alcune priorità: la SS114, snodo cruciale per la viabilità, il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti lungo le strade provinciali e la definizione di un protocollo operativo tra i Comuni e l’ex Provincia per il miglioramento del decoro. Abbiamo inoltre discusso di edilizia scolastica e della valorizzazione dei beni provinciali che insistono sul territorio. Un lavoro di squadra che conferma lo spirito di piena collaborazione istituzionale”.


