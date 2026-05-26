Di Mare dopo il trionfo: “Augusta ci chiede di andare avanti

Un plebiscito. Ci si aspettava sicuramente una vittoria ampia, ma alla fine il risultato dice 84% per il sindaco riconfermato Giuseppe di Mare (16.579 voti validi) e 88,75% per la coalizione a sostegno. Tutte le liste del primo cittadino uscente hanno superato il quorum, spargendosi di fatto la torta del Consiglio comunale. Opposizione inesistente in aula, dove nessuna lista ha superato il 5% tra M5S (con tanto di ex sindaco Di Pietro candidata in Consiglio), Pd (titubante fin dal principio) e Avs (che proponeva il primo cittadino) mentre Cacciaguerra ha di fatto appena timbrato la presenza.

Sindaco Di Mare, congratulazioni. Ieri a spoglio in corso ha anche ringraziato il patrono San Domenico. Si aspettava un risultato tanto ampio?

Non me lo aspettavo, certo mi attendevo un gran risultato ma siamo andati oltre ogni più rosea previsione. Mi aspettavo, ammetto, di essere vicino all’80%, ma di sicuro Augusta ha scelto. È successo qualcosa di straordinario, la gente si è affidata a me, al mio nome, come accadeva ai 5 stelle quando avevano il vento in poppa. Tutte le mie liste hanno preso un seggio in Consiglio comunale e si è creata qualcosa, un’alchimia con il candidato, che ha portato a questo.

I dati dicono: 14 consiglieri le sue 4 liste, 2 Forza Italia, 6 Grande Sicilia, 1 Augusta 2020 e 1 Insieme. Ha sentito la sfida interna, soprattutto con Carta?

Avremmo continuato a prescindere dal risultato elettorale, ma non sarebbe stato un problema. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in questo progetto