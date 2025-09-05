Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 20enne per detenzione ai fini di spaccio.

I militari hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva un involucro a un 51enne, all’interno del quale era occultato mezzo grammo di hashish.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire circa 12 grammi tra hashish e marijuana e 925 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio.

Il 20enne è stato arrestato e il 51enne segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. L’arresto è stato convalidato.