Detenuto tenta suicidio in cella, aggredito agente della Polizia penitenziaria: tensione al carcere di Augusta

Un detenuto ha tentato di suicidarsi impiccandosi nella sua cella e un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito. È quanto accaduto in poche ore nel carcere di Augusta (Siracusa), al centro di episodi drammatici e di violenza che si ripetono da mesi.

Nel maggio scorso, due detenuti sono deceduti per le conseguenze di uno sciopero della fame.

Il tentato suicidio delle scorse ore è stato sventato da un poliziotto. Poco dopo, un altro sorvegliante è stato percosso a colpi di bastone da un detenuto, poi fermato dai colleghi della vittima.

“Quanto si sta verificando nel carcere di Augusta – spiegano dalla segreteria provinciale del sindacato Sippe – è davvero incredibile sia per le condizioni dei detenuti sia per quelli della polizia penitenziaria, chiamata a svolgere una mole di lavoro impressionante a fronte di una popolazione carceraria numerosa. Il personale di polizia penitenziaria è allo stremo, si sente abbandonato senza contare che un nostro dirigente sindacale è rimasto pure vittima di un provvedimento disciplinare per aver difeso i suoi colleghi”.