Designati i due componenti di competenza del Comune di Augusta al Cda dell’Ipab “Parisi Zuppelli Santangelo”

Sono Guido Orazio, e Giuseppe Cassisi i due componenti in quota al Comune di Augusta, del ricostituendo consiglio di amministrazione dell’ Ipab “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo” di Augusta. Il primo un ex dirigente di azienda privata, già presidente del Collegio dei revisori dei Conti del Comune è un uscente in quanto era già stato componente del cda su designazione dell’ex amministrazione grillina dopo apposito bando, Cassisi, è un architetto, insegna al liceo ed è stato anche assessore con l’ex sindaco Massimo Carrubba.

Ad averli selezionati dopo l’avviso pubblicato dal Comune a febbraio è stata la commissione esaminatrice che gli ha scelti su un rosa di 7 partecipanti, all’esito dell’esame delle istanze e della documentazione allegata, “alla luce dei relativi curricula, delle specifiche esperienze e delle comprovate capacità professionali”, successivamente è arrivata la designazione formale del sindaco Peppe Di Mare con un suo atto.

L’incarico, conferito a titolo gratuito, decorrerà ufficialmente dalla data di notifica del decreto assessoriale di ricostituzione del consiglio di amministrazione dell’ Ipab “Orfanotrofio

Parisi Zuppelli Santangelo” per un quadriennio. Il sindaco si dichiara soddisfatto delle designazioni appena fatte, “fiducioso che i professionisti individuati sapranno certamente apportare nuova linfa all’attività dell’Ipab di cui auspica una celere adozione del consequenziale provvedimento di ricostituzione da parte della Regione siciliana.- Doveroso è ringraziare il Consiglio di amministrazione uscente per l’impegno profuso in questi quattro anni e l’opera fin qui svolta al servizio della collettività”.

Oltre ai due componenti in quota la Comune il cda è composto anche da altri due nomi designati dell’arciprete della chiesa Madre Palmiro Prisutto e da un quinto rappresentante della Regione, per un totale di cinque persone.