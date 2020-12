Depurazione acque, il ministero dell’Ambiente convoca la conferenza dei servizi decisoria, ma non invita il Comune di Augusta

Prosegue l’attività del commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane Maurizio Giugni insediato a luglio scorso dopo l’ex Enrico Rolle, per risolvere l’anno problema degli scarichi a mare che costano al Comune sanzioni per l’ infrazione comunitaria. Su sua richiesta la Direzione generale per il risanamento ambientale, divisione III Bonifica dei siti di interesse nazionale del ministero dell’Ambiente ha indetto per il prossimo 12 gennaio 2021 la conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione dell’ “Analisi del rischio sanitario ambientale sito specifica applicata ai dati di caratterizzazione ambientale dell’area in località Punta Cugno”, nel Comune di Augusta presentata dalla struttura commissariale.

Lo fa sapere Legambiente Augusta: “Ne prendiamo atto e attendiamo speranzosi che – dice Enzo Parisi- si smuovano le acque. Ci corre però l’obbligo segnalare che stando alla convocazione del ministero tra i tanti enti interessati risulta invitato pure il Comune di Siracusa, ma non il padrone di casa e cioè il Comune di Augusta. Qualora il ministero non avesse nel frattempo provveduto a rimediare alla dimenticanza o all’errore, suggeriamo al sindaco e all’assessore all’Ambiente di Augusta di rammentarglielo chiedendo di essere formalmente invitati alla suddetta conferenza per potere esprimere il parere dell’ amministrazione sull’analisi di rischio”.