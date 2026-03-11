Depuratore di Augusta. Il commissario Fatuzzo: “avanti verso la realizzazioni di un intervento essenziale”. Di Mare: “passaggio decisivo”

Il Commissario Straordinario Unico, Fabio Fatuzzo, esprime soddisfazione per la decisione del Tar, che conferma la correttezza e la solidità dell’azione amministrativa intrapresa e consente di andare avanti con determinazione verso la realizzazione di un intervento essenziale per la tutela ambientale, il miglioramento della qualità dei servizi e il superamento di criticità storiche che interessano il territorio di Augusta.

Il Tar di Catania ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Aretusacque S.p.A. e Acea Siracusa S.r.l. contro il bando di gara pubblicato il 23 ottobre 2025 da Sogesid S.p.A., per conto del Commissario Straordinario Unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue, relativo ai lavori per il superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta.

La procedura, del valore di oltre 50,6 milioni di euro, riguarda interventi strategici per il risanamento del sistema idrico-fognario cittadino e per il miglioramento complessivo del servizio a beneficio della comunità.

Nella decisione, il Tribunale amministrativo ha chiarito che gli interventi oggetto della gara non possono essere considerati ricompresi nell’affidamento del servizio idrico integrato richiamato dalle società ricorrenti, anche in ragione del loro rilevante valore economico e della specifica competenza già attribuita da tempo al Commissario Straordinario Unico. Il Tar ha inoltre confermato la piena legittimità dell’azione commissariale, rilevando che la competenza sugli interventi di Augusta risale al D.P.C.M. del 5 giugno 2015.

Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, che sottolinea l’importanza della pronuncia per la città e per i cittadini, evidenziando come il via libera alla prosecuzione dell’iter rappresenti un passaggio decisivo verso la concretizzazione di un’opera molto attesa, destinata a incidere in modo significativo sulla qualità della vita, sulla salvaguardia ambientale e sullo sviluppo del territorio.

La pronuncia consente dunque di proseguire nel percorso già avviato per la realizzazione di un’opera attesa e fondamentale per Augusta, con l’obiettivo di dotare il territorio di infrastrutture moderne ed efficienti sul piano fognario e depurativo.

I particolari dell’intervento, lo stato della procedura e i prossimi passaggi operativi saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma sabato alle 10 nella sala “Rocco Chinnici” del municipio di Augusta.