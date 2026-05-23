Depuratore di Augusta, il Cga nega la sospensiva e fissa il merito: il 4 novembre si discuterà l’appello

Sarà discusso il prossimo 4 novembre davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana il ricorso presentato da Aretusacque spa e Acea Siracusa srl contro la sentenza del Tar di Catania che aveva rigettato il ricorso relativo agli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane nel territorio di Augusta.

Il Cga ha infatti fissato l’udienza pubblica di merito, rinviando quindi ogni decisione definitiva alla trattazione approfondita della vicenda. La controversia vede contrapposte Aretusacque e Acea Siracusa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, all’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, al Comune di Augusta e a Sogesid spa. Le società appellanti avevano chiesto anche la sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar Sicilia – sezione staccata di Catania, che in primo grado aveva respinto il ricorso.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, però, non è entrato nel merito della richiesta cautelare, ritenendo che “le questioni prospettate necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito”. Per questo motivo i giudici amministrativi hanno disposto direttamente la fissazione dell’udienza pubblica del 4 novembre 2026.