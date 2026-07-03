Depuratore di Augusta, Di Mare dopo la sentenza del Tar: “Adesso si apra il cantiere”

La sentenza del Tar di Catania che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l’aggiudicazione dei lavori per il depuratore di Augusta apre, secondo il sindaco Giuseppe Di Mare, una fase nuova che dovrà portare rapidamente all’avvio del cantiere. Il primo cittadino interviene all’indomani della pronuncia dei giudici amministrativi, definendola “un passaggio importante” che conferma la necessità di procedere senza ulteriori ritardi con un’opera ritenuta strategica per la città.

“Prendo atto con soddisfazione dell’ennesima sentenza del Tar di Catania – afferma Di Mare – che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro l’aggiudicazione dei lavori sul depuratore di Augusta. Si tratta di un passaggio importante, che conferma la necessità di andare avanti senza ulteriori ritardi su un’opera fondamentale per la nostra città, per la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e per il pieno rispetto degli obblighi comunitari“.

Il sindaco richiama anche i contenuti della decisione del Tribunale amministrativo, sottolineando come, a suo giudizio, la pronuncia chiarisca definitivamente il quadro delle competenze. “Il Tar – prosegue – per la seconda volta ha ribadito che gli interventi sul depuratore non rientravano nell’affidamento del servizio idrico integrato e che il Commissario Straordinario opera, per questi lavori, sulla base di poteri attribuitigli già dal 2015“.

Per Di Mare il pronunciamento dei giudici rappresenta anche una riflessione sul lungo contenzioso che ha accompagnato la realizzazione dell’opera.

“Da questa pronuncia emerge un messaggio preciso: per troppo tempo la città è rimasta ostaggio di dispute amministrative e giudiziarie, mentre Augusta continua ad attendere opere indispensabili per l’ambiente, la salute pubblica e lo sviluppo del territorio. Pur nel rispetto del diritto di ciascuno a far valere le proprie ragioni, credo che oggi debba prevalere l’interesse generale della comunità. Ogni ulteriore energia dovrebbe essere rivolta ad accompagnare l’avvio dei lavori e non a rallentarne l’esecuzione“.

Il primo cittadino esprime quindi apprezzamento per il lavoro svolto dal Commissario Straordinario e dagli altri soggetti istituzionali coinvolti nell’iter. “Bisogna riconoscere il buon lavoro svolto dal Commissario e da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, che hanno operato per consentire l’avvio di interventi attesi da troppo tempo“.

Infine l’appello affinché si chiuda definitivamente la stagione dei ricorsi e si proceda con l’apertura del cantiere. “Adesso bisogna prendere atto che i lavori devono partire prima possibile e mi auguro che anche la controparte comprenda che è arrivato il momento di togliere ogni ostacolo all’apertura del cantiere e di mettere al centro esclusivamente l’interesse della comunità augustana. Augusta non può più attendere“.