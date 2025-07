Depuratore di Augusta: ci siamo. Di Mare: “il sogno sta per realizzarsi”. Ma c’è chi non è contento

È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del depuratore di Augusta. A darne notizia è stato il sindaco Giuseppe Di Mare con un video pubblicato sui canali social nei giorni scorsi.

Il sindaco, orgoglioso e con il sorriso tra le labbra, ha fatto sapere che il Rup Carmelo Bramato ha approvato il progetto esecutivo del depuratore di Augusta per 69 milioni di euro ed è stata firmata la determina a contrarre. Adesso sarà tutto trasferito al Cts regionale e, dopo il parere, si potrà procedere con la gara e il successivo affidamento dei lavori.

“Voglio ringraziare il commissario Fabio Fatuzzo, il commissario nazionale, il Rup, un augustano che abbiamo voluto fortemente nella struttura e oggi i risultati ci dicono che abbiamo fatto veramente bene, e tutta la struttura commissariale – ha sottolineato il sindaco -. La depurazione di Augusta, così tanto sognata, così tanto desiderata da tutta la cittadinanza, finalmente è vicinissima, grazie a questa sinergia che abbiamo creato con la struttura commissariale e il nostro costante impegno. Presto, molto presto, avremo il nome di una ditta che deve fare lavori e una data per iniziarli. Il sogno della città sta per realizzarsi”.

Sulla depurazione delle acque, però, il consigliere comunale Francesco La Ferla esprime la sua contrarietà: “Purtroppo si fanno scelte infelici mossi da una forte ignoranza e interessi di partito. Contrariamente a quanto si pensa non è una opportunità per Augusta. Esiste già con tutte le disavventure il depuratore dell’Ias nato 40 anni fa per depurare i reflui di Augusta Melilli Priolo e parte di Siracusa poi usato malamente per accogliere i reflui inorganici delle raffinerie che sappiano ormai che si stanno organizzando con i loro depuratori – sottolinea – Allora vorrei capire cosa c’entra questo accanimento a voler fare a tutti i costi un nuovo depuratore? Ci sono decine di ragioni per cui non andrebbe fatto, prima tra tutte la gestione difficilissima di un depuratore che deve trattare biologicamente i reflui. Sullo stesso territorio ne avremo due senza senso con un impatto sull’ambiente devastante. I costi di depurazione incideranno sui cittadini per i prossimi anni incidendo economicamente e aggravando una situazione già difficile. I trattamenti biologici non sono trattamenti fisici non basterà assicurarsi che i reflui entrano ed escono dall’impianto bisogna monitorare continuamemte il lavoro fatto dai microbatteri che scompongono la sostanza organica. La politica ignorante questo purtroppo non lo sa. Quando i batteri non riescono a fare il loro lavoro il liquame uscirà con un carico organico maggiore con un alto potere inquinante. Tutti gli impianti attivi in Sicilia hanno gravi lacune di trattamento e difficile gestione almeno un 70% funziona male. È proprio una scelta infelice che deve soddisfare la politica. Inoltre un depuratore così vicino al centro abitato produrrà cattivi odori. Le logiche di partito non posso prevalere su ciò che è meglio per i cittadini. È una follia cio che si sta facendo. Ignoranza e superficialità dovrebbero non incidere sulle scelte politiche che coinvolgono i cittadini. Un’altra pinna a mare in caso di cattivo funzionanento sarà un ulteriore inquinamento. Non funzionerà mai questo depuratore chi lo deve gestire? Non stiamo parlando di scelte infelici come abbattimento di alberi secolari o piazze di cattivo gusto cementificate in maniera spregiudicata ma del futuro della nostra città c’è poco da stare sereni o fare selfie sorridenti”.

In realtà il sindaco di Augusta è più volte tornato sullo stesso argomento evidenziando però come il progetto sul depuratore megarese fosse ormai in dirittura d’arrivo con tanto di fondi destinati alla realizzazione e che non avesse alcuna intenzione di ripartire da zero con una nuova progettazione per tentare di tenere in vita Ias.