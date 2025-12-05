Depuratore di Augusta: Aretusacque contesta il bando di gara: udienza a febbraio

Il Tar di Catania ha emesso un’ordinanza sul ricorso n. 2492/2025 presentato da Aretusacque S.p.A. e Acea Siracusa S.r.l., che contestano il bando di gara pubblicato da Sogesid S.p.A. per conto del Commissario Straordinario Unico incaricato degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane.

Il bando, pubblicato il 23 ottobre 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), riguarda “l’affidamento dell’appalto dei lavori finalizzati al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta”, un intervento atteso da anni e inserito nella strategia nazionale per l’adeguamento degli impianti alle direttive europee.

Aretusacque e Acea Siracusa, rappresentate dagli avvocati Giuseppe Berretta, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Giovanni Mania, hanno impugnato la lex specialis della gara — bando, disciplinare e capitolato — chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare.

I giudici hanno ritenuto che la domanda cautelare non necessiti, al momento, di una sospensione immediata degli atti impugnati. Secondo l’ordinanza, “le esigenze cautelari di parte ricorrente sono suscettibili di adeguata tutela con la sollecita definizione del giudizio nel merito”. Per questo il Tar ha fissato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 26 febbraio 2026.

L’appalto contestato rientra nel piano nazionale di interventi per superare le infrazioni europee in materia di depurazione. Augusta è uno dei comuni siciliani interessati da criticità storiche relative al sistema fognario e agli impianti di trattamento delle acque reflue. La gara, indetta dal Commissario Straordinario tramite Sogesid, mira a realizzare opere fondamentali per migliorare la qualità delle acque; ridurre gli scarichi non conformi; potenziare la capacità depurativa del territorio; rispondere agli obblighi previsti dalle direttive Ue.