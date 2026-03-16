Depuratore Augusta. Avs: “no allo smaltimento degli scarichi a mare, sì al convogliamento in Ias”

“Sul depuratore di Augusta noi non cambiano idea. Prevedere di smaltire in mare le acque depurate, invece di riutilizzarle a fini agricoli e industriali è un errore che deve essere evitato. Non confluire i reflui al depuratore consortile Ias, inoltre, vuol dire decidere, consapevolmente, di fare pagare alle cittadine e ai cittadini di Augusta i costi di gestione di un sistema di depurazione che, altrimenti progettato, per esempio convogliando i reflui in Ias, consentirebbe di caricare sul sistema d’ambito gli oneri di gestione e manutenzione, alleggerendo cosi le bollette per i cittadini di Augusta”. Sono le parole di Sebastiano Zappulla, segretario provinciale Sinistra Italiana-Avs.

“Il sindaco Giuseppe Di Mare rivendica un risultato che nasconde insidie e costi esosi per la città di Augusta – sottolinea –. Un’amministrazione lungimirante dovrebbe tendere al benessere e all’interesse collettivo. Invece punta alla spettacolarizzazione delle azioni amministrative a scopi elettorali, e gli investimenti pubblici che meriterebbero un ben più ampio approfondimento ed urgenti accorgimenti progettuali vengono puntualmente strumentalizzati a scopo elettorale.