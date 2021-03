Deposito Gnl nel porto, il Pd di Augusta, Melilli e Priolo: “promuovere uno studio indipendente”

Promuovere uno studio indipendente che possa chiarire, al di fuori degli interessi di parte, il reale impatto ambientale del deposito di Gnl dentro il porto di Augusta a tutela della sicurezza delle popolazioni del territorio e dell’ambiente e per poter meglio rappresentare gli interessi delle loro comunità nell’imminente conferenza di servizi. Lo chiedono alle amministrazioni di Augusta, Priolo e Melilli i segretari dei rispettivi circoli del Pd, ovvero Luca Vita (Augusta), Salvo Sbona (Melilli) e Carmelo Susinni (Priolo) che riaccendono i riflettori sul deposito di gas liquefatto naturale che dovrebbe nascere dentro la rada megarese e che sta suscitando poe per la sua collocazione prevista dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale vicino al pontile consortile.

“I circoli del Partito democratico di Augusta, Melilli e Priolo, prima che sia collocato un deposito di Gnl galleggiante in prossimità della zona industriale e a ridosso della città di Augusta, -scrivono in una nota- ritengono sia opportuno acquisire una valutazione di merito sul progetto da affidare, in contraddittorio, ad esperti del settore e docenti universitari al fine di redigere uno studio indipendente che possa chiarire il reale impatto ambientale e l’effettivo grado di pericolosità di un tale impianto, sentendo anche il parere di tutte le parti sociali e delle associazioni interessate in misura diversa dal progetto”.

I tre segretari pur consapevoli della necessità di dotare il porto di Augusta di un deposito di Gnl per mantenerne e aumentarne le capacità operative ritengono che sia necessario acquisire maggiori informazioni in modo che la popolazione del territorio possa valutare in maniera consapevole la pericolosità dell’impianto nel suo concreto contesto operativo.

E proprio sul deposito di Gnl nei giorni scorsi il comitato Stop veleni ha lanciato una petizione online che ad oggi ha raccolto quasi 450 firme per dire “no” all’ impianto e chiedere una “svolta ecologica decisiva che non guardi più allo sfruttamento di combustibili fossili, ma che punti a una reale riconversione industriale. Occorre realizzare, qui come altrove, un’impiantistica che decongestioni una zona così martoriata dal punto di vista sanitario e ambientale e captare risorse per progetti realmente green che escludano ogni rischio eventuale e aggiuntivo sulla popolazione, specie sulle generazioni più giovani”– si legge nella petizione

Secondo il comitato il deposito nel porto megarese porterebbe un maggior traffico di navi gasiere e autotreni, con conseguente maggiorazione dell’inquinamento dell’aria, in un’area fortemente industrializzata, ad elevato rischio di crisi ambientale, con “impianti in esercizio da circa 70 anni e frequenti sfiaccolamenti con immissione in atmosfera di gas nocivi per l’ambiente e per la salute. Non solo, la zona portuale individuata, come tutto il territorio siracusano, è ad elevato rischio sismico ed ivi transitano e sostano navi militari anche a propulsione nucleare. Non crediamo che il Gnl rappresenti la scelta più congeniale, né la corretta svolta verso la diversificazione e la trasformazione dei sistemi energetici, verso cioè l’obiettivo “emissioni zero” di gas ad effetto serra”.