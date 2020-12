Deposito di Gnl al porto di Augusta: “iniziativa interessante” per l’amministrazione, “pericolosa” per Decontaminazione Sicilia

“Augusta quale porto core, deve dotarsi del Gnl (e di altri impianti di combustibili alternativi) sempre tenendo a mente che l’obiettivo è incrementare i traffici marittimi e che quindi la tipologia di sistema di rifornimento deve tenere conto di queste finalità”. A dirlo sono il sindaco Peppe Di Mare e l’assessore al Porto Tania Patania che con la giunta stanno seguendo le diverse fasi del progetto avviato dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, che prevede la realizzazione di un impianto di gas naturale liquefatto definendo da un lato l’ “iniziativa interessante e soprattutto in linea con la normativa in materia di riduzioni di emissioni inquinanti in ambito portuale”, ma sottolineando che emergono profili meritevoli di valutazione dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei cittadini, considerata la collocazione in ambito portuale.

I due amministratori si dicono confortati dal fatto che il progetto veda coinvolti tutti i principali soggetti pubblici chiamati, nelle rispettive competenze, a valutare la compatibilità dell’iniziativa con i principi della sostenibilità e della tutela dell’incolumità pubblica. “La lotta all’inquinamento atmosferico, specie nella realtà augustana, – proseguono- passa anche attraverso la promozione delle nuove tecnologie e dei carburanti alternativi e meno dannosi rispetto a quelli fossili tradizionali, come del resto ormai evidente nella linea politica e di governo nazionale e comunitaria (green deal europeo). Questo Ente locale rimane vigile sulle problematiche comunque connesse non solo sotto i profili sopra evidenziati, ma anche in relazione agli aspetti economici, che possono emergere in conseguenza dell’impianto a Gnl relativamente ai servizi diretti (manodopera, manutenzione) che indiretti (traffico marittimo, servizi di bunkeraggio, indotto) e che impattano sul tessuto sociale della città di Augusta.

L’auspicio è dunque che l’Autorità portuale e la società selezionata per l’opera possano organizzare momento di confronto per spiegare pubblicamente i benefici e i vantaggi di questi nuovi progetti per la collettività augustana, anche al fine di superare le normali diffidenze e preoccupazioni dell’opinione pubblica anche perché “la necessità, prevista dalla legge, di dotarsi di un sistema di rifornimento Gnl deve anche rappresentare un’opportunità per continuare ad incrementare il traffico marittimo ed anzi –concludono- certificare la centralità del porto di Augusta nel quadrante meridionale del Mediterraneo, attraendo nuove imprese di navigazione, anche in ragione della disponibilità di combustibile alternativo offerta dall’impianto in questione”.

A sollecitare la nuova amministrazione comunale a pronunciarsi “a tutela e salvaguardia degli augustani”, dopo aver chiesto la stessa cosa, invano, alla passata amministrazione è stato proprio oggi il presidente di Decontaminazione Sicilia, Luigi Solarino che in una nota ribadisce la “preoccupazione per l’ubicazione dell’impianto all’interno della rada di Augusta; infatti il deposito sorgerebbe in un’area fortemente sismica e soggetta a possibili maremoti, – scrive Solarino- ubicata a pochissima distanza dalle torce e dagli sfiaccolamenti delle vicine raffinerie del polo petrolchimico di Priolo (potenziale rischio “effetto domino”) ed a poca distanza dal centro abitato di Augusta. Inoltre il porto megarese durante lo scarico e il carico di gas resterà bloccato e le imbarcazioni dovranno mantenere una certa distanza, con gravi danni per tutto il comparto”.

Solarino ricorda che il Gnl nel passaggio dallo stato liquido a quello gassoso, “incrementa di ben 600 volte il proprio volume, quindi se sfuggisse un solo litro di gas a contatto con l’aria diventerebbe di 600 litri e, essendo il Gnl più pesante dell’aria, la nuvola resterebbe a mezza aria in balia dei venti. Se detta nuvola, sospinta dai venti, raggiungesse le fiaccole degli impianti si avrebbe un disastro con relativo effetto domino che coinvolgerebbe anche altri centri abitati posti nelle vicinanze”. Per questi motivi l’associazione, insieme a Natura sicula, al Comitato Sabuci – Bagali ed al Comitato stop veleni ha depositato, a maggio dell’anno scorso un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa sui potenziali pericoli relativi alla costruzione del deposito di Gnl.

“Pur riconoscendo nel Gnl ridotte capacità inquinanti, – continua- Decontaminazione ritiene che allocarlo in un’area ad elevata sismicità ed a densa concentrazione di impianti industriali, è inconciliabile con le aspettative di sicurezza e di precauzione degli abitanti dell’area Sin. Infatti nell’esposto si riteneva che se proprio il porto di Augusta dovesse, per scelte internazionali e nazionali, dotarsi ti tale infrastruttura, che comunque la legheranno per altre 30 o 40 anni il tempo di ammortamento dell’investimento alle fonti fossili, sarebbe più opportuno che l’ impianto venisse realizzato offshore in mare aperto. Altrimenti si tratterebbe di aggiungere una nuova criticità alle tante altre già esistenti”.

Poi solleva la questione occupazionale: “l’Autorità di sistema portuale afferma che il deposito costiero offrirà nuove opportunità di lavoro (50 posti e 250 nell’indotto). Forse questo sarà vero per quanto riguarda il periodo di realizzazione dell’impianto, ma per la gestione dello stesso saranno chiamati tecnici specializzati provenienti da altre parti. Quindi si tratterà di una ricaduta di posti di lavoro esigua e momentanea” – dice ancora Solarino che rilancia sulla necessità di fare le bonifiche che avrebbero una notevole ricaduta di posti di lavoro.