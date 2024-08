Delegazioni di Mpa e Partito radicale in visita al carcere di Augusta

Una delegazione del Partito Radicale e del Movimento per l’Autonomia ha svolto una visita al carcere di Brucoli per monitorare le condizioni di detenzione e raccogliere testimonianze direttamente dai detenuti. Le delegazioni dell’Mpa, rappresentata dal parlamentare Giuseppe Carta e dal consigliere comunale Manuel Mangano, e del Partito Radicale, rappresentata da Donatella Corleo, Giannandrea Dagnino e Ruben Aparo Migneco, sono state accolte dalla direttrice del carcere, Angela Lantieri, e dalla capo area trattamentale, Carmela Longo.

Durante la visita erano presenti anche fra Stefano, il vicecomandante dell’istituto e il direttore sanitario.

Nel corso della visita, il consigliere comunale Mangano e il deputato Carta hanno avuto l’opportunità di entrare nelle celle, dialogare con i detenuti e verificare di persona le loro condizioni di vita. “Rispetto al mio ultimo ingresso di un paio di anni fa, veramente poco sembra essere cambiato – ha dichiarato Mangano – Le condizioni rimangono da controllare”– ha aggiunto, esprimendo però la volontà, condivisa con il deputato Carta, di intensificare l’impegno per migliorare la situazione all’interno della struttura.

Oltre al sopralluogo, si è tenuta una riunione con il personale dell’istituto durante la quale sono state discusse statistiche riguardanti la popolazione carceraria e i programmi di riabilitazione. Il capo area trattamentale, Longo ha illustrato i dati più recenti, evidenziando le sfide quotidiane affrontate sia dai detenuti che dagli operatori.

Ternullo, dirigente sanitario del carcere, ha affrontato il tema della salute dei detenuti, sottolineando le difficoltà nel garantire cure adeguate a causa delle limitazioni strutturali e delle risorse disponibili. La delegazione politica ha manifestato l’intenzione di lavorare a stretto contatto per cercare soluzioni che possano migliorare l’assistenza sanitaria all’interno del carcere.

Carta ha ringraziato il Partito Radicale per l’invito, sottolineando che questa visita potrebbe rappresentare l’inizio di una collaborazione più stretta e continuativa tra le varie forze politiche e le istituzioni carcerarie. Inoltre, ha dichiarato: “L’esperienza della visita al carcere di Brucoli ha rafforzato in me la convinzione che sia necessario un impegno concreto e continuo per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e per garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali. Sono fiducioso che questo sia solo il primo passo di una collaborazione proficua, volta a rendere le nostre carceri luoghi di vera riabilitazione e non solo di detenzione.”

La visita al carcere si inserisce in un più ampio contesto di impegno per i diritti umani e per il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri italiane. La delegazione ha sottolineato la necessità di un intervento urgente per garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali dei detenuti, ribadendo che il miglioramento delle condizioni di detenzione è una priorità che non può essere ulteriormente rimandata.