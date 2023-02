Delegazione di Assoporti visita gli scali di Augusta e Catania, snodo dell’area mediterranea

“Ritengo che l’attenzione nazionale per i nostri scali sia una nota rilevante e mostri un rinnovato interesse per la Sicilia orientale quale snodo dell’area mediterranea”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità di sistema del mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina oggi a seguito della visita ai porti di Augusta e Catania di una delegazione dell’associazione dei porti italiani, guidata dal presidente Rodolfo Giampieri.

“Noi stiamo lavorando intensamente su diversi progetti di sviluppo per rendere i nostri porti all’altezza delle sfide che il mercato ci propone. Oggi – ha aggiunto- abbiamo ospitato un pubblico variegato e di rilevo e abbiamo avuto modo di presentare lo stato dell’arte del Sistema e la progettualità che abbiamo messo in campo”.

“Per Assoporti, poter visitare i porti delle Adsp è un’ importante opportunità per fare il punto con i colleghi, raccogliendo le osservazioni e le necessità delle realtà territoriali- ha commentato Giampieri – Come sappiamo il Mediterraneo è tornato al centro dell’attenzione mondiale e conseguentemente costituisce un’opportunità da cogliere rapidamente. Vedere personalmente quanto si sta facendo e conoscere la realtà territoriale è utile anche per fare sistema Italia.”