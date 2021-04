Decreto ministeriale sulla contaminazione della rada di Augusta, “Europa Verde Siracusa: “inizia una nuova era”

“La nostra area ad elevato rischio di crisi ambientale, dichiarata sito di interesse nazionale (Sin) con legge nazionale, da tempo impantanata sulla gestione delle tecniche per il recupero delle matrici ambientali compromesse, finalmente sarà oggetto di bonifiche”. A dirlo sono Salvo La Delfa e Giusi Nanè, portavoci del comitato Europa Verde Siracusa che entrano nel merito del recente decreto della direzione generale del dipartimento Risanamento ambientale del ministero dell’Ambiente che approva la relazione del Cnr/Ispra sullo stato di contaminazione della rada aprendo, di fatto, le porte alla progettazione per la bonifica dell’area.

I due plaudono “ad una nuova era, – scrivono- quella delle sfide per il benessere territoriale e che riguarda l’ambiente, la salute, l’occupazione e dunque l’economia. Da sempre le voci provenienti dai comitati e dalle associazioni territoriali indicavano le bonifiche come primaria via di ripresa in un contesto così gravemente danneggiato. Europa verde Siracusa oggi più che mai intende sottolineare che il decreto ministeriale apre nuovi scenari. In attesa del progetto di messa a punto ed esecuzione dei lavori di bonifica della rada, grazie alle più recenti tecnologie, la bonifica dei sedimenti e il recupero degli ecosistemi marini che ha beneficiato di un approccio multidisciplinare avviato in questi ultimi anni ed ancora in corso, non è più un sogno”.

L’ultima assemblea generale delle Nazioni unite ha sancito che il decennio 2021-2030 vedrà come obiettivo la conservazione ed il recupero degli ecosistemi e degli habitat marino-costieri che più sono stati deturpati da un gravissimo impatto antropico.

“Intraprendere le azioni che meglio possano proteggere l’ambiente e la salute della specie e degli ecosistemi non può prescindere da una sincera consapevolezza delle criticità e delle responsabilità che le attività economiche umane hanno determinato e forse continuano a determinare –prosegue il comitato degli ambientalisti- Senza principi etici solidi, senza il rispetto della verità, nulla può essere avviato e non è stato di aiuto, in questi ultimi anni, assistere alle “diagnosi”, assolutamente di parte, che negavano ogni sorta di cura e di rimedio. Certo se ci si rifiuta di riconoscere lo stato certo ed inconfutabile di crisi ambientale e sanitaria ogni intervento appare ultroneo, ingiustificato”.

Secondo Nanè e La Delfa comincia, dunque, a “profilarsi un diverso passo che dovrà vedere nella comunità, intesa come comunanza, nella politica e nella cultura la propria cifra del cambiamento che perché sia durevole e sicuro dovrà “ruotare intorno ad un unico grande cardine, probabilmente il più importante di tutti: la riscoperta del valore dell’individuo, della sua persona e della sua dignità” come amava affermare Alexander Langer”.