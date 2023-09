Augusta, debutta il nuovo spettacolo di Alessio Di Modica: sarà ospite dell’ambasciata del Cile

Si chiama “Infinta poesia – Cunto per Victor Jara”, il nuovo spettacolo dedicato al cantautore cileno dell’augustano Alessio Di Modica, che ha debuttato ieri sera alla Casa della pace al Pratello a Bologn; stasera verrà messo in scena al centro sociale Leoncavallo di Milano per poi arrivare in Sicilia: il 22 a Catania nel giardino della biblioteca Crifò-Navarria, il 24 a Sortino nel Chiostro dei Cappuccini a cura di Arci Esedra. I debutti si concluderanno a Roma il 27 settembre, in cui lo spettacolo sarà ospite dell’ambasciata del Cile in Italia, un evento particolarmente emozionante in presenza dell’ambasciatore cileno e inserito nelle attività legate al 50° anniversario del golpe.

“Con il cuore in mano Alessio Di Modica si presenta al pubblico senza nulla altro se non i cocci della vita dell’artista cileno per creare un racconto fatto di delicatezza e di una tenera fame di umanità. Semplice è la lingua di questo spettacolo perché ispirata ad un uomo semplice e vero. Ovviamente raccontare questa storia significa anche raccontare la storia del Cile e poi nel Cile del Golpe, nell’ 11 settembre meno noto” – si legge in una nota che ricorda che Victor Jara è stato un artista che metteva al primo posto la libertà, l’amore smisurato e concreto per i più deboli.

Durante il golpe del 1973 fu arrestato, portato allo stadio del Cile e lì torturato e ucciso. Il suo assassinio fu ordinato direttamente da Pinochet. La sua storia non è molto conosciuta, per questo il cuntista Alessio Di Modica ha deciso di fare uno spettacolo che raccontasse la sua vita e che è un racconto crudo, diretto, dolce, straziante, poetico; il cunto e la poesia si intrecciano, si fondono. “Attraverso il racconto e l’opera di Victor Jara si vuole riflettere anche sul ruolo degli artisti indipendenti oggi: l’essere impegnati, purtroppo spesso per molti artisti, fa solo parte del marketing e non di un incontro reale con il cuore della gente; nel frattempo le multinazionali della comunicazione producono una cultura di massa superficiale attraverso piattaforme e social, mentre nel mondo ci sono artisti che ascoltano la voce della strada sulla scia di persone come Victor” –prosegue la nota.

Con questo spettacolo la compagnia Area Teatro chiude la trilogia del futuro cominciata nel 2020 con lo spettacolo “20 anni- cronache del g8 di inizio millennio dal g8 di Genova” con un progetto di crowdfunding che ha portato alla realizzazione del “Partigiani della memoria tour”; seconda tappa della trilogia è stata la “Favola industriale blues” prodotta nel maggio del 2023 con la coproduzione di Re-common e finita con “Infinita poesia-cunto per Victor Jara”. La trilogia racconta di visioni del futuro, di persone e territori che credono, hanno lottato e lottano per costruire il migliore dei mondi possibili.