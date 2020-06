Dalla passione per le moto alla solidarietà per i bambini: il “Moto club Augusta” si presenta e fa la sua prima donazione

Mascherine, igienizzante, colori, cartelle, album da disegno ma anche ciabatte da mare, palloni e materassini per i bambini che frequentano la chiesa di San Giuseppe Innografo, a Monte Tauro. È la donazione che ieri il gruppo di motociclisti del neonato Motoclub Augusta ha voluto fare alla parrocchia facendo coincidere l’inaugurazione ufficiale del loro club con un aiuto concreto per venire incontro alle esigenze dei bambini meno fortunati.

Il club, nato solo da alcuni mesi, affiliato alla Federazione motociclistica italiana è presieduto da Saverio Blandino ed è composto da una trentina di soci e dopo aver fatto una piccola raccolta fondi ha acquistato il materiale consegnandolo direttamente al parroco don Giuseppe Mazzotta alla fine della messa. “Il nostro obiettivo è stare insieme, – ha detto il presidente- girare in moto, andare a trovare altri club sparsi in Italia e farli venire anche qui ad Augusta, ma anche organizzare eventi e progetti di beneficenza. Abbiamo gia’ in mente un piccolo evento da organizzare non appena le norme contro il contagio covid ce lo consentiranno per raccogliere fondi”.

In programma anche la partecipazione alle gare di motocross, già l’anno prossimo 8 ragazzi sono pronti a partecipare alle competizioni sportive e a portare in alto il nome del neonato club megarese.