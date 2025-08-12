Da zona a rischio frana a spazio per tutti: il costone di Levante di Augusta cambia volto

Il costone di Levante di Augusta, per anni di proprietà privata, entra in una nuova fase di interventi grazie a un progetto di consolidamento finanziato con i fondi Pnrr per circa 5 milioni di euro. L’obiettivo è duplice: mettere in sicurezza un’area a rischio frana e avviare una vera e propria riqualificazione della costa.

“I lavori sono già partiti – spiega il sindaco Giuseppe Di Mare – e serviranno a consolidare il costone che va dalla spiaggia delle Grazie a Punta Carcarella. Alla luce dell’ormai avviato iter per la realizzazione del depuratore, ci siamo portati avanti ottenendo la proprietà dell’area per iniziare a programmare le opere che la renderanno fruibile: una passeggiata, una pista ciclabile e spazi di svago”.

L’intervento punta a risolvere i problemi di erosione che, da anni, preoccupano i residenti della zona, soprattutto in occasione di forti piogge e mareggiate. Il terreno, infatti, arretra progressivamente, minacciando la stabilità della scogliera.

La riqualificazione prevede anche piazzette panoramiche, un lungomare e un abbellimento complessivo della fascia costiera, così da trasformare quella che oggi è un’area a rischio in una nuova area attrattiva e di sviluppo per Augusta.