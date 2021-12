Da Striscia La Notizia ad Augusta per l’incompiuta del “Costa 2”: arriva la bici di Vittorio Brumotti

E’ passato ieri anche da Augusta nel suo “tour” provinciale che ha già riguardato Pachino e l’ incompiuta della piscina comunale e Siracusa e gli stalli dei parcheggi dei centri commerciali dei disabili occupati, Vittorio Brumotti, l’inviato del tg satirico Striscia La Notizia di canale 5, che con la sua bici si è soffermato sull’area in pieno degrado del Costa 2, alla Borgata.

Iniziata a costruire negli anni ’90 doveva far parte del vicino quarto istituto comprensivo “Costa” ma oggi non è altro che un ammasso di cemento armato in pieno abbandono, ricolmo di rifiuti luogo di ritrovo di vandali e tossicodipendenti e, in passato, anche teatro di un evento drammatico

“A bombazza” era accompagnato dal sindaco Giuseppe Di Mare, che ha postato una foto sui sociali in compagnia dell’inviato di Striscia, con in bella mostra un vecchio materasso e un sanitario abbandonati, scrivendo di “aver fatto una promessa a Brumotti e le promesse si mantengono”.

Il Comune ha, infatti, in mente di realizzare nell’area il primo asilo nido comunale attraverso un progetto di demolizione e ricostruzione di un immobile che fa parte del compendio scolastico finanziato dal fondo statale “Asili nido e scuole dell’infanzia”.

L’area in questione, composta da più edifici, si trova alla fine di via Catania, è inserita anche nell’elenco regionale delle incompiute prevedendo una somma di 4 milioni e 300 mila euro per i lavori e fu iniziata a costruire negli anni ’90, ma i lavori si fermarono a causa di un contenzioso tra la ditta appaltatrice e il Comune, risolto poi negli anni senza che però si sia mai fatto nulla.

Nel 2012 l’amministrazione dell’epoca voleva recuperarla e con la ex Provincia stipulò una convenzione per la ristrutturazione degli edifici da destinare a scuole superiori, visto anche che l’ente provinciale spendeva grosse somme per affittare aule, con l’impegno spesa di due milioni da parte dell’ex Provincia che poi, però, l’anno successivo fu sciolto e nulla si è mai concretizzato.