Da Melbourne ad Augusta durante il lockdown, la storia di un 28enne che ha speso una fortuna per riabbracciare la famiglia

Voleva riabbracciare i suoi familiari, che vivono ad Augusta e che non vedeva da tempo e ha dovuto affrontare una vera odissea per ritornare a casa– a luglio dell’anno scorso, in pieno lockdown – che gli è costata anche piuttosto cara. Protagonista della storia, raccontata alla radio Sbs Italian, è Vincenzo Noè, un augustano di 28 anni che da circa 6 si è trasferito a Melbourne, in Australia dove fa il pizzaiolo. Dal paese dei canguri, nel periodo di piena pandemia, poteva partire per un volo intercontinentale solo chi riusciva ad ottenere un’esenzione da parte del Governo australiano per motivi familiari o di lavoro o perché voleva lasciare il paese a tempo indeterminato, più difficile per chi voleva tornare dai proprio parenti, come invece ha fatto il ventottenne che pensava di non aver particolari problemi, avendo la doppia cittadinanza italiana e australiana.

Così il giovane prenota online un volo, ma all’aeroporto scopre che non può partire per via di una clausola, -appena inserita tra le nuove norme sanitarie- che richiedeva per il viaggio la permanenza di almeno sei mesi in Italia negli ultimi 12 o 24 mesi. Primo stop per l’augustano, che non tornava a casa da tre anni, che ci riprova qualche giorno dopo acquistando un secondo biglietto. Spiega al Governo australiano che doveva tornare ad Augusta per piccoli problemi di famiglia e riesce a convincere le autorità australiane che danno l’ok, ma una volta arrivato all’aeroporto la compagnia aerea, la stessa del primo biglietto, cambia improvvisamente le regole interne. E richiede, dall’oggi al domani, un covid test 24 ore prima dell’imbarco che Vincenzo Noè non può avere in quel preciso momento, perchè avrebbe dovuto saperlo prima.

“A Melobourne eravamo in lockdown già da febbraio, i soldi cominciavano a scarseggiare, tanti mi sconsigliarono di tornare in quel momento che non era adatto, ma – ha raccontato in radio- quando la testa e il cuore ti dicono di tornare a casa, non pensi ai soldi e vai. La famiglia mi mancava e non stavo guardando i soldi in quel momento”.

Cosi, sempre più convinto, annulla anche il secondo viaggio, ci riprova una terza volta con un’altra compagnia aerea e compra un terzo biglietto abbastanza costoso. Finalmente riesce a partire ai primi di agosto 2020 e, dopo un viaggio, anche questo una piccola odissea durata circa 48 ore, arriva a Catania, con il coprifuoco e le attività commerciali chiuse. E l’obbligo per chi veniva dall’estero di stare in isolamento fiduciario per due settimane. Quarantena che il ventottenne vive in casa, senza troppi problemi, problemi che invece spuntano quando deve ripartire per tornare in Australia. Lo aveva programmato per metà ottobre e proprio in quel periodo la Sicilia diventa zona rossa e, dunque, è impossibile prendere un volo. E così la sua simil-vacanza nella casa dei genitori si protrae fino a febbraio e la partenza avviene a marzo, dopo sei mei bloccato in Sicilia, senza soldi.

Ha provato a chiedere il rimborso del primo e secondo biglietto ottenendo 300 dollari a biglietto a fronte di una spesa di 1000 dollari a volo e facendo due conti, alla fine, la “nostalgia di casa” e questa “lunghissima avventura” gli sono costati almeno 15 mila dollari. A questo bisogna aggiungere anche il conto salato delle due settimane di quarantena trascorse in hotel, una volta tornato in Australia, e dover comunque saldare lo stesso l’affitto della sua stanza, vuota, a Melbourne mente era ad Augusta perché non poteva subaffittare l’appartamento per via della pandemia e perchè molti erano già andati via.

Ma, a distanza di tempo, il giovane pizzaiolo non si pente di nulla, perché nonostante il “salasso” economico le ragioni del cuore sono quelle che contano: “non sono ricco, ogni centesimo me lo sono sudato vicino al forno, ma tante volte è meglio stare bene, tanto i soldi vanno e vengono”– ha concluso