Da Catania ad Augusta per rubare computer alla scuola Corbino: Carabinieri arrestano 36enne

In trasferta da Catania ad Augusta per rubare i computer in uso agli studenti del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino. E’ quanto successo la notte scorsa quando un uomo di 36 anni, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Augusta e del nucleo radiomobile per furto aggravato all’interno del istituto scolastico megarese. Il ladro, già noto alle forze dell’ordine, vive nel quartiere Librino di Catania, secondo quanto fanno sapere i militari dell’Arma che, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio che hanno dedicato particolare attenzione agli istituti scolastici, lo hanno sorpreso dopo che si era introdotto all’interno del plesso di Monte Tauro ed era intento a rubare i computer normalmente in uso agli studenti.

L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di uscire dalla recinzione della scuola, con in mano cinque computer portatili. Immediatamente bloccato, è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa.