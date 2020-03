Da Catania ad Augusta, ospite di un’amica: denunciato un venticinquenne

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti nella difficile contingenza sanitaria attuale, ed anche nella giornata di ieri diverse sono state le violazioni riscontrate.

Ad Augusta, nel pomeriggio, un venticinquenne catanese è stato sorpreso mentre circolava nella zona centrale della città a bordo della propria autovettura, giustificando la propria presenza in città dicendo di essere ospite di un’amica. A Lentini due uomini, di cui uno residente in altro comune, si erano incontrati per scambiarsi alcuni strumenti musicali, mentre un altro è stato sorpreso mentre effettuava sulla pubblica via una telefonata. Un terzo soggetto è stato infine sorpreso mentre a bordo della sua autovettura si stava recando a casa di congiunti con i quali aveva in programma di pranzare.

I Carabinieri continuano a sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto delle norme vigenti, rammentando che è stato fatto divieto a tutti di circolare se non per “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza” o “motivi di salute”, che è vietato uscire dal territorio del Comune di residenza e che le nuove disposizioni di legge prevedono per i contravventori sanzioni da 400 a 3.000 euro, da aumentare fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo e da raddoppiare in caso di recidiva.