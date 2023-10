Da Bergamo ad Augusta per riscoprire e omaggiare due compositori megaresi

Hanno fatto tappa anche ad Augusta Leone Facoetti e Pietro Barcella entrambi di Villa di Serio, nel bergamasco, promotori del “1° Itinerario musicale culturale italiano”, un percorso che ha permesso di esaltare e valorizzare oltre duecentocinquanta compositori, cantanti e direttori d’orchestra che hanno lasciato un segno indelebile nella storia musicale.

Il tour, partito dalla casa natale di Gaetano Donizetti a Bergamo, capitale della cultura 2023 con Brescia con “l’imprimatur” del maestro Riccardo Muti, ha raggiunto Augusta per conoscere la città che ha dato i natali e l’abitazione di due compositori italiani, il barone Emanuele Rincon d’Astorga, nato il 20 marzo 1680 e Vincenzo Augusto Manno, venuto alla luce il 17 giugno 1901. Ad accoglierli, a palazzo di città l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino che ha avuto modo di ringraziarli ed esprimere la gratitudine per aver inserito anche Augusta nel novero delle centoquaranta città italiane che hanno raggiunto a compimento di un progetto nato per conoscere i luoghi che hanno dato i natali.

“Un progetto ambizioso partito da Bergamo – ha riferito Carrabino – e che in ogni tappa prevede la visita ai luoghi, alla casa natale e alle bellezze storico-artistiche con la finalità di predisporre una pubblicazione che costituisca l’atlante dei compositori con una mappatura dei luoghi. Il tour si concluderà il 29 novembre a Bergamo, giorno del compleanno del loro illustre concittadino, Gaetano Donizetti”.

I due bergamaschi hanno percorso 7 mila chilometri in giro per l’Italia, girando a piedi e con i mezzi pubblici l’Italia, incontrando le varie amministrazioni e chiedendo una firma su una delle due bandiere, l’altra contiene le raffigurazioni dei duecentocinquanta artisti.

“Ho avuto il piacere di firmare la tappa augustana accompagnandoli a visitare la via Garibaldi dove “dirimpetto la chiesa di San Giuseppe” – ha aggiunto l’assessore- vi era la casa di D’Astorga che fu distrutta nel sisma del 9 e 11 gennaio 1693. Continueremo le nostre ricerche per formalizzare, così come richiesto con una targa, le dimore di questi due illustri concittadini. Una bella iniziativa che ha permesso di inserire Augusta nell’ambito delle attività di Bergamo-Brescia, capitale della cultura 2023”. Il tour si concluderà sempre a Bergamo il 29 novembre, nel giorno del 226° anniversario della nascita dello stesso Donizetti.