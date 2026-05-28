Da Baby K a Fausto Leali: Augusta accende piazza Castello per la festa di San Domenico

Sarà una lunga settimana di musica e spettacolo quella che accompagnerà Augusta durante i festeggiamenti di San Domenico 2026. Piazza Castello diventerà il cuore del programma civile con concerti gratuiti, ospiti nazionali e grandi eventi serali.

Ad aprire il calendario musicale sarà Baby K, protagonista della serata del 28 maggio con uno show all’insegna del pop e delle hit che hanno segnato gli ultimi anni.

Il 29 maggio salirà sul palco Alex Britti, uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione. Il cantautore romano si esibirà alle 22 in Piazza Castello, con la presentazione affidata a Ruggero Sardo.

La serata del 30 maggio, giorno della Festa Esterna di San Domenico, sarà invece dedicata allo spettacolo e all’intrattenimento con “Bella & Friends”, condotto da Salvo La Rosa insieme a Francesco Scimemi. A chiudere la notte sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico “Tra cielo, terra e mare” alla Badiazza.

Il 31 maggio spazio alla voce di Bianca Atzei, mentre il gran finale del 1° giugno sarà affidato a Fausto Leali, protagonista dell’ultima serata dei festeggiamenti.

Accanto ai concerti principali, il programma prevede anche la partecipazione del Corpo Bandistico “Federico II – Città di Augusta”, che il 30 maggio accompagnerà la giornata con marce sinfoniche e una sfilata musicale per le vie cittadine.