Da Augusta in Albania per aiutare gli sfollati. Anche a Natale. L’esperienza di due volontari della Misericordia

Sono partiti all’alba da Augusta, con il loro fuoristrada per soccorsi speciali 4×4 carico di coperte, giocattoli, viveri e beni prima necessita raccolti nelle settimane precedenti. E dopo un giorno di viaggio, insieme ad altri tre volontari di Catania e Marineo, nel palermitano, incontrati a Messina, sono arrivati ad Elbasan, in Albania per portare aiuto, ma anche in po’ di allegria e qualche sorriso a chi a novembre scorso ha vissuto il dramma del terremoto.

E oggi ha perso tutto e vive in condizione di sfollato. Così due giovani volontari della Misericordia di Augusta, Giuseppe Castrovinci e Andrea Lombardo hanno partecipato alla missione di solidarietà e sostegno alle popolazioni sfollate, che li ha coinvolti l’ultima settimana di dicembre, dal 21 e il 29, e che ha fatto trascorrere loro anche la festività del Natale in mezzo agli sfollati, soprattutto a contatto con i bambini.

Una “staffetta” italiana quella delle Misericordie che, da quando c’è stato il sisma, sono state presenti e impegnate in prima persona ad assistere le popolazione attraverso il Nucleo area di emergenza, iniziata con i pugliesi e poi con altre regioni d’Italia, tra cui la Sicilia. I due volontari si sono messi in contatto con i colleghi della Misericordia di Elbasan, una delle tre più grandi città dell’Albania non colpita dal terremoto e diventata il quartier generale dei soccorsi, dove a settembre scorso era nata anche la prima Misericordia locale che ha coordinato gli interventi insieme alla Caritas e alla Chiesa che, con le mense dei poveri, ma anche con preti e suore missionari fa un grande lavoro di aiuto alla popolazione.

Ogni giorno hanno macinato centinaia di chilometri, raggiungendo i confini del Kossovo e dalla Serbia per arrivare nei piccoli centri o villaggi colpiti dal terremoto “dove le persone per non perdere terreni e case – racconta Andrea Lombardo- non si sono volute spostare. Così abbiamo montato per loro delle grosse tende che possono ospitare fino a 15 persone. Agli altri sfollati che, invece, erano stati sistemati dal governo albanese in alcuni alberghi, molto distanti da dove è avvenuto il terremoto, e quasi abbandonati lì a loro stessi, abbiamo garantito beni di prima necessità anche per l’igiene intima personale”.

Un impegno concreto, che non ha escluso l’attenzione per i più piccoli a cui hanno regalato anche un po’ di leggerezza e tanti doni soprattutto nel giorno di Natale, che è trascorso a pranzo con la comunità con persone con problemi raccolti nella chiesetta di Albasan, dove la sera prima c’era stata la messa della vigilia.

“Il 25 dicembre ci siamo vestiti da Babbo Natale per i bambini di sfollati che si erano riuniti nell’ oratorio della chiesa, abbiamo portato loro i nostri regali ma non erano tanto i regali che guardavano, quanto il clima di festa che si era creato. Per loro era un ricordo e non immaginavano certo che avrebbero potuto riviverlo con leggerezza e spensieratezza. Sono volontario da 4 anni – conclude Lombardo- avevo questo desiderio da tempo e ringrazio il governatore di Augusta Marco Arezzi che mi ha dato la possibilità di esaudirlo. E’ stata un’ esperienza molto formativa a livello umano, la consiglio ai giovani come me, perché per crescere è anche importante confrontarsi con queste realtà”.

di Cettina Saraceno