Da Augusta al “Castello delle Cerimonie”: la Guida Chef di Pizza Stellato incorona i Paolini del Red Lions

Al Castello delle Cerimonie di Sant’Antonio Abate, nel cuore del napoletano, la notte della Guida Chef di Pizza Stellato si è trasformata in una festa anche per Augusta. Nella seconda edizione della prestigiosa guida internazionale dedicata ai maestri dell’arte bianca, la famiglia Paolini – alla guida della storica pizzeria Red Lions – è tornata a casa con due riconoscimenti pesanti.

Durante la cerimonia ufficiale, la giuria della Guida ha assegnato a Lino Paolini, 44 anni, maestro pizzaiolo, le “3 Stelle Blu”, il massimo punteggio previsto dalla pubblicazione per la qualità della pizza. Un traguardo che lo colloca nell’élite dei pizzaioli selezionati per l’edizione 2026 della guida.

Non meno significativo il premio conferito al padre, Giuseppe “Pippo” Paolini, 70 anni, anche lui maestro pizzaiolo: per lui è arrivato il premio alla carriera, accompagnato dall’assegnazione di una stella, a riconoscimento di una vita passata tra impasti, forni e gare internazionali. Nella motivazione ufficiale la guida ha sottolineato l’impegno di Pippo nel portare la cultura della pizza anche in Brasile e la dedizione sua e della famiglia all’arte bianca.

I Paolini sono siracusani di origine e augustani d’adozione: dal 1979 sono il volto e le mani della pizzeria Red Lions, attività di famiglia che negli anni è diventata un punto di riferimento sul lungomare di Augusta per chi cerca una pizza curata, digeribile e creativa.

Oggi l’attività è portata avanti da Pippo insieme ai figli Lino e Armando Paolini, 46 anni, comproprietario del locale. Una storia familiare che attraversa quasi cinquant’anni di cucina, sperimentazioni, gare e riconoscimenti, fino ad arrivare alla ribalta nazionale della Guida Chef di Pizza Stellato, che ogni anno seleziona e premia pizzaioli da tutta Italia e da 17 Paesi nel mondo.