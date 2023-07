Da Augusta ad Acireale, l’associazione 20 Novembre 1989 sempre con i diversamente abili e “Gli oratori per tutti”

Non solo laboratori di teatro, cucina ed agricoltura sociale ad Augusta, l’associazione 20 novembre 1989 ha varcato i confini della provincia per dare vita ad Acireale, nel catanese, ad un progetto inclusivo dal nome “Gli oratori per tutti”, che dà la possibilità a 17 bambini e ragazzi con disabilità, anche gravissime, di partecipare agli oratori estivi con il supporto degli operatori specializzati.

“L’iniziativa, in sinergia tra Diocesi di Acireale ed Aias nasce dalla consapevolezza che – sostiene Michela Finocchiaro del direttivo dell’associazione 20 novembre 1989 – con la chiusura delle scuole, spesso i ragazzi con disabilità si ritrovano soli con le loro famiglie e i grest accessibili sono pochi e costosi, rimanendo a totale carico delle famiglie. Da queste riflessioni e dal confronto durante l’ultimo incontro del percorso formativo con don Orazio Sciacca, responsabile della pastorale giovanile, e don Carmelo Sciuto, direttore Ufficio catechistico e parroco nella chiesa Madre di Aci Catena, è nata la necessità di unire le forze e dare vita ad un progetto inclusivo. Un valore aggiunto sono stati i nostri ragazzi nei grest vedere i ragazzi svolgere le attività con felicità imitando i loro pari, aumentando pian piano i loro tempi di attesa, variando anche i loro interessi e nello stare insieme sono nate anche nuove amicizie”.

L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi nella parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Acireale, a breve sempre come fa sapere il vice presidente dell’associazione, l’augustano Sebastiano Amenta prenderà vita anche un progetto di surf per 12 ragazzi diversabili in cui ogni ragazzo sarà supportato da un tutor grazie alla sinergia con l’associazione di surf.

I progetti del coordinamento di Acireale si aggiungono ai tanti che si svolgono ad Augusta grazie alla “fata” Ielsa Speciale e tutto il suo entourage. “Progetti ormai consolidati che sono la punta di diamante dell’associazione 20 novembre onlus e della 20 novembre project, che – ha detto Amenta- spaziano dai laboratori di autonomia e cucina, al teatro all’agricoltura sociale. Quest’ultima è presa da esempio da molte altre associazioni che operano nel territorio italiano, e per quest’ultimo progetto ringraziamo la dottoressa Samperi per avere messo a disposizione diverse serre nel suo agriturismo. Questo a testimonianza che le associazioni spesso sostituiscono le istituzioni che in teoria dovrebbero provvedere a supportare i ragazzi sempre e incondizionatamente”.