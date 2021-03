Da Augusta a… Tv8: il “sosia” di Joe Bastianich canta Elvis Presley a Italia’s got Talent

È piaciuto ai giudici e ha pure guadagnato 4 sì, ma non è bastato per andare in finale. Tra i protagonisti della sesta puntata di Italia’s got Talent su tv8 andata in onda mercoledì scorso, anche l’augustano Francesco Andriani, il 58enne appassionato di rock’n roll, si è presentato sul palco sulle note di un brano di Elvis Presley.

Francesco si esibisce trascinando con sé i giudici Frank Matano, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Mara Maionchi. Proprio quest’ultima ha pure iniziato a ballare.

Clicca qui per vedere la performance