Da Augusta a Parigi: il fotografo Paolo Spinali alla sua prima mostra internazionale

La fotografia come strumento per raccontare se stesso e il mondo. È questo il filo che lega la storia di Paolo Spinali, 29 anni, originario di Augusta, che ha appena ricevuto l’invito alla sua prima mostra internazionale. Un traguardo inaspettato, che lo stesso artista definisce “un punto di partenza e non di arrivo” nel suo percorso creativo.

La passione per gli scatti è nata presto: già a otto anni, durante le vacanze con i genitori, gli veniva affidata la macchina fotografica di famiglia. Dopo una lunga pausa, Spinali è tornato alla fotografia intorno ai ventun anni, acquistando la sua prima reflex. Inizialmente si è fatto conoscere nelle discoteche di Catania, ma negli ultimi anni ha spostato il suo focus sulla scena musicale, collaborando con rapper locali come Skinny e Gisma, fino a immortalare artisti affermati come Diss Gacha, Kid Yugi, Don Pero, Nicky Savage e Baby Gang durante i festival.

“La fotografia mi è sempre piaciuta – racconta – ma in generale ho sempre amato l’arte. Ogni scatto è un modo per far vedere agli altri ciò che la mia mente vuole trasmettere. Lasciare un pezzo di me è fondamentale”.

Nonostante non segua un tema unico, il suo lavoro spazia dai ritratti ai paesaggi, con un comune denominatore: catturare prospettive personali e suscitare emozioni. Grande attenzione è riservata all’inquadratura, alla luce e al momento giusto: “Scatto tanto, da angolazioni e orari diversi, finché non arrivo a dire: ecco, è proprio così che l’avevo immaginata”. La post-produzione diventa poi il momento per rifinire ogni dettaglio, dai colori alla luminosità.

L’invito alla mostra internazionale rappresenta una tappa che lo riempie di motivazione: “Confrontarmi con altri artisti sarà bellissimo, mi arricchirà molto. Ho tanto da imparare e nuovi modi di vedere da scoprire”.

Un approccio umile ma determinato, quello di Spinali, che guarda avanti con entusiasmo: “Questa esperienza non è un arrivo, ma un passo nella plancia di gioco del mio mondo fotografico. Non so dove arriverò, ma so che domani voglio fare ancora di più, per lasciare un piccolo istante che possa essere ammirato da tutti”.