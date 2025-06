“Da Augusta a Gaza per una nuova umanità”: Pianeta Terra incontra il medico Tiziana Roggio e la Freedom flotilla coalition

Il medico augustano che ha operato a Gaza, Tiziana Roggio e gli attivisti internazionali della Freedom Flotilla Coalition saranno ad Augusta, domenica 15 giugno, per un incontro pubblico che si terrà alle 18,30, nella sede dell’associazione Piano terra in contrada Stancollo.

Tiziana Roggio, chirurgo plastico al Sant’ George’s hospital di Londra, è stata l’unico medico volontario italiano a lavorare nell’ospedale Nasser di Khan Yunis, uno degli ultimi centri chirurgici operativi nel sud della Striscia di Gaza. E’ stata lei ad operare il piccolo Adam, il bambino palestinese sopravvissuto a un bombardamento israeliano che ha ucciso i suoi 9 fratellini e il padre, arrivato in Italia ieri insieme alla madre, alla zia e a quattro cuginetti. Racconterà la sua esperienza a Gaza e le condizioni drammatiche in cui i medici sono costretti ad operare per cercare di salvare vite umane.

Piano Terra intende omaggiare questa donna coraggiosa, che ha deciso di usare le proprie ferie per partire volontaria in una zona di guerra, mettendo a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri e che rende orgogliosa l’intera comunità augustana.

La Freedom flotilla coalition (Ffc) è un movimento internazionale che si impegna a sostenere la causa palestinese e a promuovere azioni non violente di solidarietà attraverso missioni in mare, per rompere il blocco di Gaza e portare aiuti umanitari. La loro attività include l’organizzazione di spedizioni con navi e imbarcazioni per attirare l’attenzione sulla situazione in Palestina, sensibilizzare l’opinione pubblica e fare pressione sulle istituzioni per cambiare le politiche di blocco e di oppressione. Il primo giugno l’imbarcazione Madleen, dopo aver stazionato diversi giorni ad Augusta, è salpata carica di aiuti umanitari dal porto di San Giovanni Li Cuti a Catania nel tentativo di raggiungere Gaza. A bordo vi erano 12 volontari di diverse nazionalità tra cui l’attivista svedese Greta Thunberg e l’europarlamentare palestinese naturalizzata francese Rima Hassan. Il 9 giugno alle ore 3.02 la Madleen è stata intercettata e abbordata in acque internazionali dall’esercito israeliano e gli attivisti condotti nella carceri di Israele. Otto di loro sono ancora detenuti.

L’incontro sarà moderato e condotto da Elisa Cutuli, giornalista di “Italia che Cambia”. Gli interventi in lingua inglese saranno tradotti in italiano. Per evitare problemi legati al numero di parcheggi disponibili, il presidente di Piano Terra Andrea Tringali invita la cittadinanza ad usare il minor numero possibile di automobili.