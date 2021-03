Da Augusta a “Casa Sanremo live box 2021”, vetrina musicale per Gianmy, giovane cantautore megarese

Vetrina sanremese oggi per Gianmarco Consolino, in arte Gianmy, giovane cantautore augustano che ha partecipato a “Casa Sanremo live box 2021”, uno spazio musicale e digitale creato appositamente per artisti emergenti che si tiene ogni anno parallelamente e in occasione del Festival della canzone italiana e che si è svolto da lunedi scorso e fino ad oggi pomeriggio al teatro Palafiori di Sanremo.

Il ventunenne, che canta da quando aveva 12 anni, nello studio televisivo in diretta live streaming sul sito ufficiale di casa Sanremo si è esibito nel suo primo singolo “Rum & Cocaina”, che già da dicembre scorso è disponibile su tutti i digital stores e su YouTube con il video ufficiale.

“Ho ascoltato Yesterday dei Beatles, mi sono innamorato follemente di questa canzone e ho detto che volevo essere come i Beatles – ha raccontato Gianmy intervistato dall’ospite della puntata Chiara Giallonardo e dal conduttore Angelo Contaldo – la canzone che porto ha un titolo un po’ particolare, “Rum e cocaina” che è il nome di un pub dove si svolge questa storia che racconterò”.

Un’occasione irripetibile e una vetrina importante per i giovani che vogliono farsi conoscere nel mondo della musica e anche per il ventunenne cantautore megarese che fa parte di “South side of Sicily”. Alla fine dell’esibizione ha ricevuto la maglia e l’attestato della sua partecipazione sul palco di Casa Sanremo durante i giorni del Festival della canzone italiana.