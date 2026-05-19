Cultura e turismo, mobilità e visibilità. Di Mare: “muoversi meglio per vivere meglio ad Augusta, una destinazione ormai internazionale”

“Voglio una Augusta protagonista 365 giorni l’anno. Creeremo un brand “Augusta” per intercettare i flussi turistici tra Catania e Siracusa, valorizzando siti unici come il Castello Svevo, Megara Hyblaea e il Museo della Piazzaforte. La cultura sarà il nostro motore economico: istituiremo il concorso “Marcello Giordani” per il bel canto e potenzieremo i laboratori teatrali e musicali. Il mare, la nostra risorsa più grande, sarà finalmente fruibile con un piano comunale che prevede solarium, passerelle per disabili, docce e servizi di salvataggio in tutti i tratti di costa più frequentati. A Brucoli, risolveremo i problemi storici di viabilità acquistando il parcheggio e realizzando una nuova via di fuga, valorizzando al contempo il lungomare e gli insediamenti archeologici del neolitico”. A parlare è il candidato a sindaco di Augusta e primo cittadino uscente, Giuseppe Di Mare.

“Una città moderna deve sapersi muovere – sottolinea – Attraverso il nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT), governeremo i flussi veicolari e sperimenteremo i parcheggi a tempo in centro e in Borgata, per aiutare i commercianti e favorire il ricambio dei posteggi. Renderemo le nostre strade più accoglienti con zone d’ombra pedonali, pergolati, alberature e nuovi arredi urbani che stimolino la socialità. Realizzeremo nuove aree parcheggio sui versanti di ponente e levante, a Brucoli e Agnone, e potenzieremo i collegamenti verso le zone esterne. Proseguiremo inoltre con la creazione di piste ciclabili e con l’aggiornamento della toponomastica, legando i nomi delle nostre vie ai cittadini che hanno reso grande Augusta”.