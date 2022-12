Criticità a Parco Airone, “Augusta protagonista” richiede interventi urgenti

“Diffuso stato di incuria delle aree pubbliche, con il mancato funzionamento di parte degli impianti di illuminazione, parziale assenza di targhe toponomastiche e pericoli di vario genere come lampade penzolanti, pali inclinati nella parallela a via Meucci lato nord, nel tratto di via Alessandro Volta e slargo su via Einstein a Parco Airone”, zona residenziale di Monte Tauro.

A segnalarlo con una nota inviata al Comune sono il segretario Samuele Roggio, il coordinatore Marco Baudo e il portavoce Ramona Vicchitto di “Augusta protagonista”, che su richiesta di alcuni residenti della zona di “Parco Airone” hanno preso atto di presenza dei problemi che, ricordano, già negli anni scorsi erano stati sollevati dai consiglieri comunali Enzo Canigiula, Salvatore Errante e Marco Niciforo alcuni dei quali rieletti nella nuova legislatura.

“Pur consapevoli dell’attenzione che l’amministrazione riserva alle problematiche locali, corre l’obbligo di segnalare pericoli e criticità del territorio così da accrescere la spinta propulsiva che consentirà sempre più di “andare avanti”, migliorando la qualità della vita della collettività, anche, e perché no, attraverso forme di controllo che possono provenire, come in questo caso, da movimenti associativi di tipo politico culturale” – si legge in una nota inviata all’amministrazione con cui si chiede un immediato intervento di manutenzione della pubblica illuminazione, messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, antistanti le vie pubbliche, “laddove possa derivare pericolo per gli utenti della strada o, in alternativa provvedere a inibirne l’uso”. È stato, inoltre, richiesto che vengano apposte le targhe toponomastiche dove mancano.

Il gruppo politico ha fatto, inoltre, sapere di non aver ricevuto ad oggi alcun riscontro circa la richiesta sul previsto affidamento in concessione, a un operatore economico, dei servizi di riscossione dei tributi e dei canoni locali inviata a mezzo mail il 24 novembre scorso al Comune con la quale si chiedeva un incontro con l’amministrazione e per questo ha reiterato l’istanza il 12 dicembre scorso questa volta consegnandola, brevi manu, all’ufficio di Protocollo.