Cresce l’Mpa ad Augusta: aderiscono l’assessore Spanò e i consiglieri Assenza e Conti

Cresce l’adesione al partito dell’Mpa ad Augusta, con l’ingresso dell’assessore ai Lavori pubblici Pippo Spanó e dei due consiglieri comunali Roberto Conti e i Giuseppe Assenza.

“Accettiamo con piacere l’invito a partecipare ad un progetto che già dalle premesse appare chiaro e inclusivo – ha fatto sapere in una nota Spanò – Lo spirito autonomista che anima questo partito dovrebbe essere la linea per una politica non solo regionale ma cittadina.”

In consiglio gli autonomisti sono rappresentati dai due consiglieri Conti e Assenza, da sempre vicini al parlamentare regionale e sindaco di Melilli Giuseppe Carta: “con entusiasmo e con la voglia di fare che sempre ci ha contraddistinto – hanno dichiarato- scegliamo di portare il nostro contributo identificandoci con il partito del movimento dell’autonomia. In questi mesi abbiamo avuto modo di apprezzare l’encomiabile lavoro svolto all’Ars dal presidente Giuseppe Carta nei confronti della nostra provincia. Siamo certi che oggi noi suggelliamo formalmente un ingresso che porterà benefici alla città intera.”

I due consiglieri faranno gruppo in aula con i colleghi Margaret Amara e Biagio Tribulato (anche assessore) che hanno risposto all’appello dell’assessore Giuseppe Montalto e del coordinatore augustano Seby Pustizzi a creare un gruppo autonomista di centro, ma manterranno il movimento di Attiva mente. Si rafforza cosi il partito di centro sia in aula che nella giunta Di Mare dove, oltre all’Mpa, sono presenti i partiti di Fratelli d’Italia, con il sindaco, il vice Tania Patania e Pino Carrabino, Forza Italia con Valeria Coco e la Lega con Concetto Cannavà.

“Emozionato” per le attestazioni di stima nei confronti del progetto il parlamentare Carta: “i tempi sono maturi per la creazione di un gruppo consiliare che possa essere espressione di un partito che crede fortemente nelle potenzialità di una terra straordinaria.”- ha affermato.